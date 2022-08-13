В Ростовской области подростки на мотоцикле врезались в легковушку, пострадал 14-летний пассажир

В ДТП пострадал пассажир мотоцикла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменском районе в хуторе Красновка подростки на мотоцикле врезались в автомобиль. Авария произошла ночью 13 августа на улице Пробельной.

По предварительным данным, 17-летний водитель мотоцикла Omaks не выбрал безопасную дистанцию до «ВАЗ-21102». В результате Omaks врезался в автомобиль.

— В результате ДТП пострадал 14-летний пассажир мотоцикла. Водитель и пассажир мотоцикла находились без шлемов, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По данным ведомства, у водителя мотоцикла не было прав, а за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили административные материалы по статьям «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» и «Управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов».

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