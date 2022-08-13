В Ростовской области на М-4 Дон в ДТП с зерновозом погибла 37-летняя женщина

Водитель легковушки, двигаясь по правой полосе, не выбрал безопасную дистанцию до КАМАЗа. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

Около 7 утра 13 августа в Миллеровском районе на трассе М-4 Дон в результате столкновения автомобиля «Ниссан Альмера» с КАМАЗом, пострадал водитель иномарки, а ее пассажир, 37-летняя женщина, погибла. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 41-летний водитель легковушки, двигаясь по правой полосе, не выбрал безопасную дистанцию до КАМАЗа под управлением 55-летнего водителя, который перевозил зерно.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и призывают водителей не управлять транспортными средствами в утомленном состоянии. При вождении в утомленном состоянии у водителя притупляется внимание и увеличивается время реакции.

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