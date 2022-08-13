В Ростовской области при столкновении мотоцикла с легковушкой пострадал пассажир без мотошлема

В отношении мотоциклиста составлены административные дела. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В ночь на 13 августа в хуторе Красновка Каменского района Ростовской области водитель мотоцикла мотоциклом Omaks врезался в автомобиля ваз-21102. Об этом сообщают в управлении ГИБДД по Ростовской области.

- 13 августа ода в 1:30 напротив дома 10 «Б» по улице Пробельная водитель 2004 года рождения, не имеющий права управления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя мотоциклом, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди под управлением водителя 2000 года рождения, и допустил с ним столкновение, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. В результате столкновения пострадал 14-летний пассажир мотоцикл, поскольку у него не было мотошлема.

В отношении мотоциклиста составлены административные дела об управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, и о перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

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