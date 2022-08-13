В Сальске водитель иномарки получил два года условно за гибель пассажира

Обвиняемый не получил реальный срок лишь из-за смягчающих обстоятельств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сальске городской суд назначил водителю автомобиля INFINITI G35 PREMIUM, по вине которого погиб пассажир, два года лишения свободы условно.

Человек скончался из-за многочисленных травм после того, как автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Происшествие случилось ночью 20 мая 2019 года на трассе Егорлыкская - Сальск. По версии следствия, в тот день шел ливень. Водитель ехал за рулем по автодороге вместе с пассажиром. Разогнавшись до 104 километров в час, автомобиль из-за большого количества воды на проезжей части ушел в кювет и несколько раз перевернулся.

В результате происшествия пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую закрытую травму шейного отдела позвоночника, перелом первого правого ребра, ушибы легких и другие травмы. В больнице врачи пытались спасти пострадавшего, но его жизнь оборвалась 29 сентября 2019 года.

Как отметили в суде, обвиняемый не получил реальный срок лишь из-за смягчающих обстоятельств: маленького ребенка и того, что он выплатил компенсацию семье погибшего.

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