В настоящее время пожар локализован. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В центре Ростова произошел крупный пожар в старинном здании. Неэксплуатируемый дом на улице Суворова загорелся вечером 27 августа. Региональное управление МЧС опубликовало фото и видео с места происшествия.

Как сообщили в МЧС, загорелись второй и третий этаж здания. На место выехали 44 спасателя, к тушению привлекли 15 единиц техники. Сотрудники создали два участка, чтобы пожар не перекинулся на смежные постройки.

Из-за огня кровля и перекрытия здания частично обрушились. На кадрах с места пожара видно, как огромное пламя уничтожает бывший доходный дом конца 19 века. Чтобы справиться с огнем, сотрудники начали тушить возгорание с подъемного крана.

К настоящему моменту пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 500 кв. м.

Отметим, здание на Суворова, 7 было построено в 1896 году. Это бывший доходный дом, который считается памятником гражданской архитектуры.

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