Сотрудники "прочесывают" территорию лесничества и тут очаги. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области продолжаюют тушить крупный лесной пожар в Верхнедонском районе.По данным донского управления МЧС, вечером 27 августа загорелось местное Верхнедонское лесничество. В ведомстве показали первые кадры с места происшествия.

По информации регионального минприроды, площадь возгорания достигла 230 га. Линия пожара растянуллась на один километр. Спасатели отмечают, что угрозы распространения огня нет.

Сейчас с огнем продолжают бороться 285 человек личного состава, привлечено 90 единиц техники. На кадрах МЧС видно, что лес заволокло густым дымом.

Люди "прочесывают" территорию и тушат возгорания с помощью ранцевых огнетушителей.

Позже к месту пожара вылетелели два вертолета Ми-8 от МЧС и Минобороны. Спасатели сбросили на земли лесничества 18 тонн воды.

По словам начальника ГУ МЧС Сергея Филиппова, при необходимости планируется задействовать группировку РСЧС, включая около 400 добровольцев.

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