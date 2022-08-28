На месте работают 285 человек, задействовали 90 единиц техники Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области разгорелся крупный лесной пожар в Верхнедонском районе. Как сообщили в МЧС утром 28 августа, борьба с огнем в Верхнедонском лесничестве ведется с вечера 27 августа, но даже о локализации горения говорить еще пока очень рано.

Пламя в эти минуты продолжает свободно полыхать, безжалостно выжигая зеленые насаждения, которые росли десятки лет. К тушению уже привлекли 285 человек и 90 единиц техники, на помощь вылетели два вертолета Ми-8.

- В 16:08 27 августа на пульт пожарной охраны Верхнедонского района поступила информация о пожаре в лесничестве. После этого задействовали силы и средства ГАУ «Лес», правительства Ростовской области и МЧС, пожарно-спасательного отряда №8. Планируем сегодня использовать также два вертолета - один от МЧС России, другой от Минобороны, а также группировку от ростовской РСЧС, включая около 400 добровольцев, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

Добавим, по состоянию на 7 часов 27 августа, огнем пройдено 203 га. На данный момент кромка горения составляет около 1 км.

Отметим, что это не единственный столь крупный природный пожар за последнее время. Так, например, в середине августа в Усть-Донецком районе выгорело 331 га - в пламени пострадали лес и 32 постройки, из которых 15 были жилыми домами. Это возгорание тушили около трех дней.

Также буквально на днях потушили ландшафтный пожар на окраине Ростова-на-Дону. К счастью, огонь не подошел к зданиям, но выгорело в итоге 60 га. Крупные возгорания произошли произошли в Новочеркасске и Волгодонске. Также бушующее пламя повредило одну бесхозную постройку в станице Манычской и два дома в селе Алексеевка.

Кроме названных ЧП, произошли еще десятки подобных - информация о возгораниях поступает в ежедневном режиме. Таких масштабов возгорания достигают из-за летней жары и ветра, уверены специалисты. Сейчас в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность, поэтому всех просят не выжигать сухую растительность и не разводить костры на природе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожарные Ростова ликвидировали открытое горение в здании на Суворова

Сейчас тлеющее пространство продолжают заливать водой (подробности)