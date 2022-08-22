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Происшествия22 августа 2022 13:34

В станице Манычской ландшафтный пожар повредил бесхозную постройку

Сейчас огонь полыхает на площади в 400 кв. метров
Ангелина СКИБА
На территории вспыхнула сухая трава

На территории вспыхнула сухая трава

Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 22 августа ландшафтный пожар разгорелся в станице Манычской Багаевского района. Сейчас ведется тушение, рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- На территории вспыхнула сухая трава. Полыхает 400 кв. метров. Огонь повредил одно бесхозное строение. Угрозы людям нет, - уточнили представители ведомства.

Добавим, сейчас в регионе также тушат еще один природный пожар - Каменском районе горит 0,5 га леса. Остановить распространение огня пытаются 50 человек. Задействовано 18 единиц техник и два вертолета.

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