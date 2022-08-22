В Каменском районе горит лес, к тушению привлекли два вертолета

На Дону вспыхнул новый природный пожар
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Каменском лесничестве вдоль трассы вспыхнула лесополоса. К этому моменту к тушению кроме наземной группировки привлекли авиацию, сообщает пресс-служа управления МЧС России по Ростовской области.
Информация о возгорании в Каменском районе на территории лесничества поступила сегодня, 22 августа, в 14:28. По оперативным данным, выгорело уже 0,5 га, - прокомментировали в экстренной службе.
Борьбу с природным пожаром сейчас ведут 50 человек, задействовано 18 единиц техники. В 16 часов к месту происшествия вылетели два вертолета МЧС Ми-8.
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