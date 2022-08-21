В сети появились фото и видео крупного ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону. Фото: ГУ МЧС по РО.

В Ростове вблизи микрорайона Суворовский на улице Вавилова спасатели все еще продолжают тушить крупный ландшафтный пожар. Загорелась сухая трава на площади в полторы тысячи квадратных метров.

Донские спасатели опубликовали фото и видео с места происшествия. Дым, конечно еще есть, но открытое горение 42 пожарным при наличии 13 единиц техники удалось ликвидировать.

Пожарные продолжают бороться с возгоранием. Фото: ГУ МЧС по РО.

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К тушению огня привлечены 42 спасателя.