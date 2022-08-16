МЧС: борьбу с огнем в Усть-Донецком районе ведут уже 527 человек

Авиация к этому моменту сбросила 316 тонн воды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Усть-Донецком районе Ростовской области увеличили группировку сил и средств для тушения природного пожара. По состоянию на 16 часов 16 августа, борьбу с огнем ведут уже 527 человек, задействовали 121 единицу техники, сообщает МЧС.

- Площадь горения теперь составляет 252 га. Сохраняются сильные порывы ветра и высокие температуры, что осложняет работу. Авиация к этому моменту сбросила 316 тонн воды, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, кроме наземной группировки, используют самолеты Ил-76 и Бе-200 и два вертолета Ми-8. Известно о 53 пострадавших от задымления. Огонь повредил 34 постройки, в том числе 7 жилых домов. В районе действует режим ЧС.

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