В тушении задействовали 527 человек и 121 единицу техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Площадь пожара в Усть-Донецком районе увеличилась до 252 га. Об этом днем 16 августа сообщили в пресс-службе Минприроды Ростовской области.

В настоящее время огнем охвачено 252 га, в том числе покрытая лесом площадь в 116 га, 32 га - верховой пожар, - уточнили в пресс-службе министерства.

По последним данным МЧС, в тушении задействовали 527 человек и 121 единицу техники, в том числе самолет-амфибию Бе-200ЧС, Ил-76, вертолет МИ-8 МЧС России и вертолет МИ-8 МО. В районе действует режим ЧС.

Известно, что пламя повредило 34 постройки, среди которых были 7 жилых домов. 53 человека пострадали от задымления, было эвакуировано 139 человек.

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