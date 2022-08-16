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Происшествия16 августа 2022 8:50

Предварительную причину лесного пожара назвали в Ростовской области

Речь идет об огненном ЧП на территории Усть-Донецкого района. Сейчас там все еще работают спасатели
Ангелина СКИБА
Огонь тушат 498 человек, задействовали 115 единиц техники

Огонь тушат 498 человек, задействовали 115 единиц техники

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожар в Усть-Донецком районе начался из-за перехлеста проводов ЛЭП. Предварительную причину произошедшего 16 августа озвучили на заседании оперативного штаба, сообщил губернатор Василий Голубев.

- Из-за перехлеста проводов линий электропередач вчера загорелась сухая растительность на землях сельхозназначения, затем огонь перешел на лес, - пояснил Василий Голубев.

К этому моменту площадь пожара составляет 136 га, ранее в районе был объявлен режим ЧС. Известно о 53 пострадавших от задымления. Огонь повредил 34 постройки, в том числе 7 жилых домов.

Добавим, сейчас на месте происшествия работают 498 человек, задействовали 115 единиц техники, в том числе два самолета - Ил-76 и Бе-200, два вертолета Ми-8, 44 единиц пожарной техники, 6 тракторов.

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