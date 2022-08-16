Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 августа 2022 6:45

Площадь природного пожара в Ростовской области возросла до 136 га

Все началось с лесного возгорания, к утру огонь повредил уже 34 постройки
Ангелина СКИБА
На месте происшествия задействовали от РСЧС 342 человека и 170 единиц техники

На месте происшествия задействовали от РСЧС 342 человека и 170 единиц техники

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Площадь пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области, по состоянию на 7 часов утра 16 августа, возросла до 136 га. Об этом сообщил и.о. начальника ГУ МЧС России по региону Владимир Завер.

Обстановка с пожаром в Усть-Донецком районе стабилизирована. На 7 часов. Огонь прошел порядка 136 га, - рассказал Владимир Завер.

Добавим, группировку от РСЧС на месте происшествия увеличили до 342 человек и 170 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области к тушению природного пожара привлекли самолет Ил-76

Речь идет об огненном ЧП в Усть-Донецком районе (подробности)