Площадь природного пожара в Ростовской области возросла до 136 га

На месте происшествия задействовали от РСЧС 342 человека и 170 единиц техники Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Площадь пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области, по состоянию на 7 часов утра 16 августа, возросла до 136 га. Об этом сообщил и.о. начальника ГУ МЧС России по региону Владимир Завер.

Обстановка с пожаром в Усть-Донецком районе стабилизирована. На 7 часов. Огонь прошел порядка 136 га, - рассказал Владимир Завер.

Добавим, группировку от РСЧС на месте происшествия увеличили до 342 человек и 170 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

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