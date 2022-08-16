В Ростовской области к тушению природного пожара привлекли самолет Ил-76

Ил-76 способен сбросить на очаг возгорания 42 тонны воды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Усть-Донецком районе Ростовской области к тушению природного пожара привлекли самолет Ил-76. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

В 4 часа утра 16 августа в ликвидации пожара в станице Верхнекундрюченской задействовали Ил-76, который способен за один раз сбросить на очаг возгорания 42 тонны воды, - рассказали в ведомстве.

К этому моменту от верхового огня пострадали уже 34 строения. Общая площадь пожара увеличилась до 124 га. Всего на месте происшествия работают более 300 человек, используется 90 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. Около 9 часов сняли угрозу с населенного пункта, пожар пока не локализовали. На территории действует режим ЧС.

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Среди техники для тушения пожара вертолет Ми-8 и самолет Ил-76 (подробности)