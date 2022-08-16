Пожарные продолжают тушить возгорание. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Донские спасатели продолжают тушить крупный пожар в Усть-Донецком районе. Возгорание началось 15 августа в местном лесничестве, а позже огонь перекинулся на дома станицы Верхнекундрюченской.

Борьба с огнем шла на протяжении всей минувшей ночи. По данным донского управления МЧС, к настоящему времени огнем охвачено 124 гектара территории. Пожар повредил 34 дома.

В сети появились фото и видео крупного пожара в Усть-Донецком районе. На кадрах видно, как хутор заволокло густыми клубами, а пожарные пытаются потушить очаги возгорания. Некоторые дома оказались практически полностью выгорели изнутри.

Пожар тушат 300 спасателей. Привлечено 90 единиц техники.

На месте работает вертолет Ми-8. По данным МЧС, был направлен самолет Ил-76, который за раз может сбросить 42 тонны воды на очаг возгорания.

Напомним, работы по тушению возгорания осложнялись неровным рельефом, жарой и сильным ветром. Из-за угрозы распространения огня из Верхнекундрюченской были эвакуированы 65 жителей. Всех их разместили в пунктах временного размещения в хуторе Евсеевка. С 15.00 в Усть-Донецком районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти создали оперативный штаб по ликвидации крупного пожара.

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