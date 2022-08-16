Лесной пожар в Усть-Донецком районе повредил 34 дома

Лесной пожар в Усть-Донецком районе повредил 32 дома. Фото: ГУ МЧС по РО.

На помощь донским спасателям, борющимся с пожаром в станице Верхнекундрюченская Усть-Донецкого района, в четыре часа утра 16 августа вылетел Ил-76. Этот борт способен за один раз сбрасывать на очаг возгорания 42 тонны воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- В результате перехода верхового огня повреждено 34 строения. Общая площадь пожара увеличилась до 124 гектаров, - отметили спасатели.

На данный момент в тушении принимают участие более 300 человек личного состава и 90 единиц техники.

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Площадь пожара в Усть-Донецком районе достигла 30 га, эвакуировано 65 человек.