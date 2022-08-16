На Дону в районе станицы Николаевской вспыхнула трава, выгорело уже 1000 кв. метров

Тушат пожар 15 человек, задействовали 4 единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области разгорелся ландшафтный пожар в районе станицы Николаевской Константиновского района. Информация об этом днем 16 августа поступила от пресс-службы управления МЧС.

- Вызов поступил в 12:47. Трава горит на северной окраине. Огонь охватил 1000 кв. метров. Тушат пожар 15 человек, задействовали 4 единицы техники. Угрозы населенным пунктам нет, - рассказали журналистам в экстренном ведомстве.

Напомним, вчера под Константиновском также полыхал ландшафтный пожар, открытое горение в итоге ликвидировали на площади в 2000 кв. метров. Пламя сначала охватило сухую траву на территории хутора Ведерников, а потом приблизилось к жилым домам и заправке на выезде из Константиновска. В итоге сгорели один дом и две хозяйственные постройки.

К слову, еще более крупный пожар сейчас тушат в Усть-Донесцком районе. Там к этому моменту уже выгорело 138 га. Огонь повредил 34 постройки, в том числе 7 жилых домов. Пострадали от задымления 53 человека, было эвакуировано 139 человек.

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