В Усть-Донецком районе выгорело уже 138 га, авиация сбросила 275 тонн воды

Кроме наземной группировки сил, задействовали два самолета и два вертолета Фото: Михаил ФРОЛОВ

Огонь в Усть-Донецком районе распространился еще немного, и теперь площадь пожара составляет 138 га. Это обновленная информация от пресс-службы управления МЧС России по Ростовской области.

- Тушение осложняют жаркая сухая погода и сильный ветер с порывами до 30 м/с. Кроме наземной группировки, задействовали самолет-амфибию Бе-200ЧС, Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ми-8 МО, - сообщили в экстренной службе.

Добавим, авиация уже сбросила 275 тонн воды. К ликвидации пожара привлекли 461 человека и 107 единиц техники. Уточним, ранее на заседании оперативного штаба озвучили другую цифру - 498 человек и 115 единиц техники.

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