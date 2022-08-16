Василий Голубев прокомментировал ситуацию с лесным пожаром в Ростовской области

В тушении задействовали самолеты Ил-76 и Бе-200, а также два вертолета Ми-8 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области установили предварительную причину лесного пожара, который распространился в Усть-Донецком районе. Также обновили информацию по эвакуированным и пострадавшим. Ситуацию утром 16 августа в своем телеграм-канале прокомментировал губернатор Василий Голубев.

- Сухая трава на землях сельхозназначения загорелась из-за перехлеста проводов линий электропередач, затем огонь перешел на лес. Площадь пожара сейчас 136 га, - написал Василий Голубев.

Также, по данным главы региона, из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни в пункты размещения эвакуировали 139 человек, ранее сообщалось о 65 спасенных. Людей вывезли автобусами в Евсеевскую и Апаринскую школы.

- Пожаром уничтожено семь жилых домов, в которых проживали 17 человек, в том числе 4 детей. За медицинской помощью обратилось 53 человека, они пострадали от задымления. Всю необходимую помощь уже оказывают, - отметил губернатор.

Добавим, сейчас на месте происшествия работают 498 человек, задействовали 115 единиц техники, в том числе самолеты - Ил-76 и Бе-200, два вертолета Ми-8, 44 единиц пожарной техники, 6 тракторов.

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