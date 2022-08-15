Один дом и две хозпостройки сгорели при пожаре в Константиновском районе

Сейчас спасатели продолжают борьбу с пламенем Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Один дом и две хозяйственные постройки сгорели при пожаре в Константиновском районе. Информация об этом поступила от пресс-службы управления МЧС России по Ростовской области.

Сейчас спасатели продолжают борьбу с пламенем, горение остановили в 17:17 на площади в 2 тысячи квадратных метров. Возгоранию присвоили второй ранг опасности.

Добавим, речь идет о ландшафтном пожаре, который вспыхнул на территории хутора Ведерников под Константиновском. Ранее стало известно, что огонь больше не угрожает местной заправочной станции. Экстренные службы работают на месте происшествия уже почти 4 часа, с 14:25.

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