Пожар под Константиновском в Ростовской области локализовали

Тушение на месте происшествия продолжается
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области остановили распространение огня под Константиновском в хуторе Ведерников. Обновленная информация по происшествию вечером 15 августа поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.
Известно, что горение локализовали в 17:17. Этот пожар вспыхнул еще днем - очевидцы позвонили в экстренную службу около 14:25. Сейчас пламенем охвачено 2 тысячи квадратных метров сухой растительности.
Возгоранию присвоили второй ранг опасности. Добавим, ранее спасатели сообщили, что пожар больше не угрожает заправочной станции.
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Тушение огня в эти минуты продолжается (подробности)