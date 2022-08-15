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Происшествия15 августа 2022 14:44

Пожар под Константиновском в Ростовской области локализовали

Возгоранию присвоили второй ранг опасности, угрозы жилым домам нет
Ангелина СКИБА
Тушение на месте происшествия продолжается

Тушение на месте происшествия продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области остановили распространение огня под Константиновском в хуторе Ведерников. Обновленная информация по происшествию вечером 15 августа поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.

Известно, что горение локализовали в 17:17. Этот пожар вспыхнул еще днем - очевидцы позвонили в экстренную службу около 14:25. Сейчас пламенем охвачено 2 тысячи квадратных метров сухой растительности.

Возгоранию присвоили второй ранг опасности. Добавим, ранее спасатели сообщили, что пожар больше не угрожает заправочной станции.

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Тушение огня в эти минуты продолжается (подробности)