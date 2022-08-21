В Ростове очередной ландшафтный пожар охватил полторы тысячи квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по РО.

В Ростове-на-Дону разгорелся очередной ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 августа, около пяти часов вечера, на улице Вавилова в районе дома №86. В этом месте загорелась сухая трава. Очевидцы незамедлительно вызвали бригаду пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено уже 250 квадратных метров территории и из-за сильного ветра огонь продолжал распространяться. В 17:46 возгорание удалось локализовать. В 17:55 было ликвидировано открытое горение на площади уже полторы тысячи квадратных метров.

- К тушению пожара привлекли 42 человека личного состава и 13 единиц техники, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС: борьбу с огнем в Усть-Донецком районе ведут уже 527 человек.

Площадь горения теперь составляет 252 га.