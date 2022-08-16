«Мы смотрели, как горит наше детище»: ландшафтный пожар уничтожил музей в Ростовской области

Ландшафтный пожар перекинулся на музейный комплекс. Фото: группа музея в "ВК"
Ландшафтные пожары, которые вспыхнули накануне, 15 августа, продолжают бушевать в Ростовской области. Сейчас 450 человек с земли и с неба тушат крупное возгорание в Усть-Донецком районе - его площадь достигла 138 га. Накануне спасатели ликвидировали пожар в Константиновском районе, где огонь подошел вплотную к городу, и в Шахтах, где пламя угрожало местной АЗС.
Ландшафтный пожар произошел и в районе Волгодонска. Здесь сгорел музейный этнический комплекс «Степная застава» возле города. Его директор Лариса Борисенко рассказала, как пламя уничтожало все на своем пути и едва не унесло жизни людей.
По словам руководителя комплекса, пожар начался около трех часов дня.
Сгорела юрта с доспехами и другими экспонатами. Фото: официальная группы комплекса "Степная застава" в "ВК"
- На территории находились я и еще один сотрудник, так как понедельник – выходной день. У нас выкошена трава, все объекты находятся на расстоянии друг от друга. Сделано это было с тем расчетом, что если загорится один из экспонатов, пламя не сможет перекинуться на другой. Важно сказать, что территория музея, а это больше гектара, окружена земляным валом.
Но этот пожар был таким сильным, что никакие меры предосторожности не помогли.
Вначале загорелся земляной вал.
- Мы с сотрудником оказались в огненном периметре, словно попались в капкан. Все заволокло едким дымом. А мы могли лишь смотреть, как горит наше детище, наша мечта, - с ужасом вспоминает Лариса Борисенко.
В какой-то момент под угрозой оказались не только музейные экспонаты, но и жизни людей. Из-за дыма стало трудно дышать.
- Пришлось лечь на землю, - говорит женщина.
Пожарные, по словам директора «Степной заставы», боролись с огнем несколько часов. К счастью, никто из людей не погиб.
Но музей под открытым небом оказался практически полностью уничтожен.
В музее под открытым небом часто проходили реконструкции средневековых боев. Фото: официальная группы комплекса "Степная застава" в "ВК"
- Сгорела шестиметровая юрта с доспехами и предметами средневекового быта. Уничтожена мастерская. На входе стояли красивые ворота с башнями, они тоже сгорели, как и дорогое звуковое оборудование, - сказала Лариса Борисенко.
Из всего имущества уцелела экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне.
- Мы не знаем, как это все восстанавливать. Очень надеемся, что найдутся люди, которые помогут. Нам сейчас как никогда нужна поддержка, - сказала Лариса Борисенко.
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