МЧС: природный пожар в Ростовской области полностью потушили

На месте происшествия работали свыше 530 человек, использовали 122 единицы техники Фото: Олег УКЛАДОВ

Природный пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области полностью потушили. Об этом днем 17 августа сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- Горение ликвидировали в 14:30 на площади в 331 га. На месте происшествия работали свыше 530 человек, использовали 122 единицы техники, в том числе авиацию, - информирует ведомство.

Напомним, огонь разгорелся еще 15 августа - сначала вспыхнула трава, потом начал полыхать лесной фонд. Жара и ветер только усложняли обстановку, в итоге оказались повреждены 32 постройки, в том числе 15 жилых домов. Десятки людей пострадали от задымления.

Из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни было эвакуировано 139 человек, сейчас люди вернулись в уцелевшее жилье, некоторые переселились к родственникам. Заявления на получение материальной помощи подали уже 25 человек. Первые выплаты людям должны выделить уже к вечеру 17 августа. В эти минуты в зоне ЧС еще уточняют ущерб.

Добавим, сейчас обстоятельства и причины пожара выясняют следователи. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Халатаность».

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