Эвакуированные жители Усть-Донецкого района вернулись в свои дома после пожара

Во время пожара люди вынуждены были оставлять дома. Фото: читатели «КП - Ростов-на-Дону»

В Ростовской области в дома, уцелевшие после природного пожара, вернулись местные жители, некоторые временно переехали к родственникам. Об этом днем 17 августа сообщили в администрации Усть-Донецкого района.

Местные власти добавили, что от пострадавших, которые потеряли имущество и жилье, поступило уже 25 заявлений на получение материальной помощи. Специалисты управления социальной защиты сейчас помогают людям заполнять необходимые документы.

Напомним, во пожара из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни в пункты размещения на автобусах вывезли 139 человек. Огонь прошел площадь в 331 га и повредил 32 постройки, в том числе 15 домов, в которых жили более 20 человек. Сейчас в зоне ЧС продолжают оценивать ущерб от разгула стихии.

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