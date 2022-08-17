Василий Голубев: недопустимы задержки в оказании помощи жителям Усть-Донецкого района

Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

Полная ликвидация пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области ожидается к 14 часам 17 августа. Сегодня же вечером из бюджета поступят первоочередные выплаты пострадавшим, также выделяется гуманитарная помощь. Об этом перед губернатором отчитался глава района Виктор Гуснай.

Всего, по обновленным данным, огонь прошел более 331 га и повредил 32 постройки, в том числе 15 домов, в которых жили более 20 человек. Сейчас в зоне ЧС продолжают оценивать ущерб от разгула стихии.

- Основная цель - не допустить новых пожаров. Все должны работать максимально оперативно и слаженно. Недопустимы также задержки в оказании помощи людям, потерявшим жилье, имущество. Каждому человеку необходимо уделить внимание, - поставил задачу губернатор Василий Голубев.

Напомним, природный пожар в Усть-Донецком районе разгорелся 15 августа, распространение пламени смогли остановить только к вечеру следующего дня. Сейчас спасатели и добровольцы еще продолжают тушение. В этой работе задействовали наземную группу и авиацию.

Представители МЧС отметили, что с начала года на Дону произошло более 6 тысяч пожаров. Только 15 августа было зафиксировано более 200 термоточек.

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