Природный пожар в Усть-Донецком районе локализовали на площади в 331 га

Пожар разгорелся днем 15 августа на землях сельхозназначения. Фото: сайт правительства РО

Природный пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области локализовали на площади в 331 га. Этого удалось добиться к вечеру 16 августа, сообщили в пресс-службе донского правительства.

На данный момент тушение продолжается. Борьбу с огненной стихией ведут 537 человек, задействовано 122 единицы техники, в том числе авиация: самолеты Бе-200ЧС, Ил-76, а также вертолеты МИ-8 МЧС России и МИ-8 МО. Работа осложнена высокой температурой воздуха и сильным порывистым ветром.

Напомним, пожар разгорелся днем 15 августа на землях сельхозназначения, а потом перекинулся на лесной массив. Огонь двигался быстро и в итоге подошел к людям - выгорело 34 постройки, в том числе 7 жилых домов. Местных жителей спешно эвакуировали в пункты временного размещения. Сейчас специальная комиссия устанавливает убытки.

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