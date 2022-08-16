Следователи начали выяснять причины природного пожара в Ростовской области

Представители Следкома сейчас работают на месте происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области из-за пожара, который сейчас полыхает на территории Усть-Донецкого района, возбудили уголовное дело. Статья - «Халатность». Об этом вечером 16 августа сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

- Сейчас проводится осмотр места происшествия, устанавливаются собственники пострадавших строений и причиненный им ущерб, причины возгорания. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - пояснили в Следкоме.

Напомним, природный пожар разгорелся 15 августа, он затронул площади Нижнекудрюченского и Верхнекундрюченского сельских поселений. Пламя повредило 34 постройки, в том числе 7 жилых домов. От задымления пострадали 53 местных жителя, эвакуировано было 139 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Площадь пожара в Усть-Донецком районе увеличилась до 252 га

Сейчас спасатели продолжают борьбу с огнем (подробности)