Губернатор Голубев обозначил сроки выплат компенсаций погорельцам в Усть-Донецком районе

Губернатор Василий Голубев заслушал доклады властей Усть-Донецкого района и властей. Фото: МЧС по Ростовской области.

Выплачивать компенсации жителям Усть-Донецкого района, потерявшим свои дома в пожаре 15 августа, начнут, как только обстановка с возгоранием стабилизируется, то есть через три дня после случившегося. Об этом губернатору Ростовской области Василию Голубеву доложили власти района во время его выезда на место происшествия.

По данным сотрудников регионального МЧС, 15 августа, во время пожара, было организовано дежурство 5 карет скорой помощи. В том числе потребовалась помощь и участникам тушения пожара. Во время буйства стихии была организована эвакуация людей из населенного пункта, которые размещены в ПВР. Сейчас обстановка находится под контролем спасателей.

- Прежде всего, нужно работать с людьми, которые утратили жилье, - подытожил глава региона. - Мы сейчас обсудим наши шаги. Завтра еще разберем на областном штабе, чтобы понимать, что делать по каждому домовладению.

Во время своего рабочего выезда в Усть-Донецкий район губернатор пообщался с местными жителями, которые, в свою очередь, поблагодарили спасателей и добровольцев, оказывавших помощь в тушении еще до прибытия техники.

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