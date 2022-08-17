Обновленная информация в Усть-Донецком районе на утро 17 августа

На вертолетах спасателей доставляют к тлеющим очагам в труднодоступной местности Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Усть-Донецком районе Ростовской области локализовали природный пожар, сейчас тушение продолжается, используется авиация экстренных служб и Минобороны. Обновленную информацию на утро 17 августа озвучили в пресс-службе регионального управления МЧС.

- Сегодня утром возобновила работу авиация МЧС России и Минобороны. В тушении задействованы вертолеты Ми-8, самолеты Бе-200 и Ил-76. Всего 5 воздушных судов. На охваченную огнем территорию сбросили уже более 520 тонн воды, - рассказали корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

Добавим, спасателей к тлеющим очагам в труднодоступной местности начали десантировать с вертолетов, также группы доставляют на специальных плавсредствах.

Всего на месте происшествия от экстренных служб работают более 530 человек, задействовали 122 единицы техники. В тушении также принимают участие добровольцы - около 200 человек со близлежащих районов. Параллельно в этими работами специальная комиссия оценивает ущерб, населению оказывают необходимую адресную помощь.

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