В седьмом туре "Ростов" встретится с ЦСКА. Фото: ФК "Ростов".
Матч «Ростов» - ЦСКА пройдет 28 августа в 19.45 на «Ростов Арене». В этом сезоне команды провели по шесть игр, по итогам которых «Ростов» занял седьмую строчку таблицы РПЛ, ЦСКА-третью. В последнюю встречу команд гвардейцы с разгромным счетом обыграли «желто-синих». Ведем прямую трансляцию матча «Ростов» - ЦСКА и следим за тем, как будут развиваться события в режиме реального времени.
Игру будет судить Виталий Мешков, помощники - Игорь Демешко и Александр Богданов. Стартовые составы команд на игру пока не сообщались. Ранее мы публиковали подробный прогноз на предстоящую встречу.
Прогноз погоды перед игрой
Сегодня в Ростове-на-Дону температура воздуха к стартовому свистку составит около +30 градусов. Осадков не ожидается.
Стартовый состав ФК «Ростов»:
Стартовый состав донской команды. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»
Стартовый состав ПФК ЦСКА:
Стартовый состав армейцев. Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА
ХОД ИГРЫ
90. Игра завершилась со счетом 0:0
90. +4 минуты
89. Уткин, дальний удар. Акинфеев перехватил
85. ЦСКА: уходят Медина и Чалов, выходят Гайч и Кучаев
83. У «Ростова» замена: на поле Тумба, уходит Полоз. Комличенко поменяли на Голенкова
80. Уткин пробил. У Комличенко борьба со Зделаром
79. Нарушение правил. Сильянов подножка Ермакову
76. Мяч уходит за линию ворот. Замена у ЦСКА, уходят Мухин и Обляков
71. Игроки уходят на водопой
69. У «Ростова» две замены: уходят Терентьев и Байрамян, на поле Мельников и Прохин
68. Угловой от Медины
67. Уткин пытался переиграть защитников ЦСКА, не получилось
66. Атака «Ростова». Байрамян и Уткин
63. Мойзес выполнил опасный прострел. Песьяков снова отбил
59. Замена у «Ростова». Ушел Щетинин, вышел на поле Миронов. Оказывают помощь Песьякову, который до этого эффектно отбил мяч
57. Атака. Набабкин. Песьяков отбил
55. Штрафной. Уткин и снова мимо
54. Нарушение правил. Набабкин наступил на ногу Комличенко
53. Медина. Чалов головой отправил мяч в руки Песьякову
49. Дальний удар. Песьяков отразил
46. Пробил Уткин, но попал в одного из футболистов
45. Игроки на поле, второй тайм
+3 ЦСКА могли забить, но Обляков снова не попал. Команды отправляются на перерыв
45. Добавили 3 минуты к тайму
44. Не удается забить Облякову в новой атаке
43. Интенсивная атака ЦСКА у ворот ростовчан ничем не закончилась
41. Желтая карточка Комличенко. Футболист задел Дивеева
40. Угловой, но к Акинфееву мяч не попал
39. Навес Уткина, но мяч в ворота не дошел
37. Набабкин пробил мимо
36. Чалов упал после борьбы с Глебовым, но пенальти нет
35. Мяч на Комличенко, но положение вне игры
34. Штрафной Уткина не завершился голом
32. Еще одна атака донской команды
30. Могли забить ростовчане. Полоз был близок к голу
29. Желтая карточка. Получил Карраскаль из ЦСКА
26. Выпад в сторону Песьякова. Параллельно Глебов задел Чалова
25. Спортсмены отдыхают, пьют воду
21. Чернов пробил головой. Акинфеев поймал мяч
19. Комличенко получает небольшое повреждение в борьбе с Черновым Чалов.
15. Комличенко в штрафной ЦСКА. Задел мяч
12. Карраскаль задевает локтем Щетинина
8. Чалов из ЦСКА попадает в положение вне игры
5. Щетинин пытался открыть счет. Акинфеев парировал удар
4. ЦСКА атакует. Заброс на Мойзеса, положение вне игры
3. Мяч теряется у штрафной
2. Угловой справа от Акинфеева.
1. Итак, поехали!
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