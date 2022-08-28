В седьмом туре "Ростов" встретится с ЦСКА. Фото: ФК "Ростов".

Матч «Ростов» - ЦСКА пройдет 28 августа в 19.45 на «Ростов Арене». В этом сезоне команды провели по шесть игр, по итогам которых «Ростов» занял седьмую строчку таблицы РПЛ, ЦСКА-третью. В последнюю встречу команд гвардейцы с разгромным счетом обыграли «желто-синих». Ведем прямую трансляцию матча «Ростов» - ЦСКА и следим за тем, как будут развиваться события в режиме реального времени.

Игру будет судить Виталий Мешков, помощники - Игорь Демешко и Александр Богданов. Стартовые составы команд на игру пока не сообщались. Ранее мы публиковали подробный прогноз на предстоящую встречу.

Прогноз погоды перед игрой

Сегодня в Ростове-на-Дону температура воздуха к стартовому свистку составит около +30 градусов. Осадков не ожидается.

Стартовый состав ФК «Ростов»:

Стартовый состав донской команды. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Стартовый состав ПФК ЦСКА:

Стартовый состав армейцев. Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

ХОД ИГРЫ

90. Игра завершилась со счетом 0:0

90. +4 минуты

89. Уткин, дальний удар. Акинфеев перехватил

85. ЦСКА: уходят Медина и Чалов, выходят Гайч и Кучаев

83. У «Ростова» замена: на поле Тумба, уходит Полоз. Комличенко поменяли на Голенкова

80. Уткин пробил. У Комличенко борьба со Зделаром

79. Нарушение правил. Сильянов подножка Ермакову

76. Мяч уходит за линию ворот. Замена у ЦСКА, уходят Мухин и Обляков

71. Игроки уходят на водопой

69. У «Ростова» две замены: уходят Терентьев и Байрамян, на поле Мельников и Прохин

68. Угловой от Медины

67. Уткин пытался переиграть защитников ЦСКА, не получилось

66. Атака «Ростова». Байрамян и Уткин

63. Мойзес выполнил опасный прострел. Песьяков снова отбил

59. Замена у «Ростова». Ушел Щетинин, вышел на поле Миронов. Оказывают помощь Песьякову, который до этого эффектно отбил мяч

57. Атака. Набабкин. Песьяков отбил

55. Штрафной. Уткин и снова мимо

54. Нарушение правил. Набабкин наступил на ногу Комличенко

53. Медина. Чалов головой отправил мяч в руки Песьякову

49. Дальний удар. Песьяков отразил

46. Пробил Уткин, но попал в одного из футболистов

45. Игроки на поле, второй тайм

+3 ЦСКА могли забить, но Обляков снова не попал. Команды отправляются на перерыв

45. Добавили 3 минуты к тайму

44. Не удается забить Облякову в новой атаке

43. Интенсивная атака ЦСКА у ворот ростовчан ничем не закончилась

41. Желтая карточка Комличенко. Футболист задел Дивеева

40. Угловой, но к Акинфееву мяч не попал

39. Навес Уткина, но мяч в ворота не дошел

37. Набабкин пробил мимо

36. Чалов упал после борьбы с Глебовым, но пенальти нет

35. Мяч на Комличенко, но положение вне игры

34. Штрафной Уткина не завершился голом

32. Еще одна атака донской команды

30. Могли забить ростовчане. Полоз был близок к голу

29. Желтая карточка. Получил Карраскаль из ЦСКА

26. Выпад в сторону Песьякова. Параллельно Глебов задел Чалова

25. Спортсмены отдыхают, пьют воду

21. Чернов пробил головой. Акинфеев поймал мяч

19. Комличенко получает небольшое повреждение в борьбе с Черновым Чалов.

15. Комличенко в штрафной ЦСКА. Задел мяч

12. Карраскаль задевает локтем Щетинина

8. Чалов из ЦСКА попадает в положение вне игры

5. Щетинин пытался открыть счет. Акинфеев парировал удар

4. ЦСКА атакует. Заброс на Мойзеса, положение вне игры

3. Мяч теряется у штрафной

2. Угловой справа от Акинфеева.

1. Итак, поехали!

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