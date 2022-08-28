Ростовчане пять раз выигрывали у ЦСКА в домашних матчах
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На стадионе «Ростов Арена» 28 августа пройдет матч ФК «Ростов» - ЦСКА. Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги начнется в 19.45. Рассказываем, какие новости произошли в клубах перед игрой, и публикуем подробный прогноз на матч.
«РОСТОВ» - ТРИ ПОБЕДЫ И НИ ОДНОГО ПОРАЖЕНИЯ
Оба клуба сейчас находятся первой десятке команд турнирной таблицы. Ростовчане на пятом месте, армейцы - на третьем.
Футболисты «Ростова» за предыдущие 6 матчей сезона трижды одерживали победу над разными соперниками и трижды завершали встречи вничью. Поражений за этот период у донской команды не было.
На результаты команды повлияло возвращение на главного тренера Валерия Карпина. Специалист начал работать с командой в прошлом сезоне, после этого были взлеты и поражения, сейчас же в игре ростовчан появилась стабильность.
Отметим, в прошлом сезоне и межсезонье команду покинули все легионеры. Летом контракты с "Ростовом" подписали Евгений Чернов, Николай Комличенко.
СИТУАЦИЯ В ЦСКА
Статистика показывает, что за шесть прошедших матча армейцы выигрывали четыре раза. Один завершился вничью, еще в одном - команда уступила в счете. Было забито 16 голов, пропустили 7 мячей. Сейчас только один пункт отделяет ЦСКА от лидеров таблицы.
Ранее команда, также как и "Ростов", потеряла ряд игроков. В июле к клубу присоединились Саша Здьелар, Фелипе Мендес.
ДОМАШНИЕ ПОБЕДЫ «РОСТОВА» В МАТЧАХ С ЦСКА
В последних пяти играх "Ростов" обыгрывал ЦСКА лишь раз - со счетом 3:2. Последняя встреча команд прошла в мае, тогда москвичи разгромили ростовчан со счетом 4:0.
ПРОГНОЗ
Спортивные эксперты уверены, что матч будет зрелищным, забьют обе команды. У "Ростова" отмечают высокую дисциплинированность и физическую подготовку на высоком уровне. В ЦСКА же сейчас нет кадровых проблем, хорошо выстроена линия нападения. Бывший полузащитник "Спартака" и сборной Андрей Тихонов называет эту игру "главным матчем сезона", но фаворитом встречи считает ЦСКА.
- ЦСКА хоть и проиграл «Зениту», но показывает очень добротную игру: хорошая группа атаки, много моментов. Я думаю, что фаворит матча — ЦСКА, хотя «Ростов» в этом году ни разу не проигрывал, - прокомментировал Тихонов Metaratings.ru.
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