Матч ФК "Ростов" - ФК "Сочи" завершился ничьей. Фото: ФК "Ростов".

В Ростове-на-Дону завершился матч шестого тура Мир российской премьер-лиги. На "Ростов Арене" встретились ФК "Ростов" и ФК "Сочи".

Игра получилась довольно напряженной. В атаку первыми пошли хозяева поля, но открыть счет им не удалось. Уже к середине первого тайма началось обилие пенальти. В первом случае Комличенко не удалось пустить сферу в ворота соперника, но следующий пенальти был назначен уже в ворота "Ростова" и Кристиан Нобоа успешно реализовал его. Первый тайм закончился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Второй тайм получился еще более активным. Отставание в счете увеличил Юсупов, забив второй мяч в ворота Песьякова. Кроме того, вторая часть игры была насыщена заменами и желтыми карточками. На 83 минуте матча желто-синие смогли отыграть одно очко. Гол забил Мельников, а затем счет сравнял форвард "Ростова" Николай Комличенко. У донского клуба был шанс вырвать победу в добавочное время, но Данил Уткин не смог реализовать пенальти.

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Мяч в ворота ростовчан отправил Кристиан Нобоа.