ФК «Ростов» - ФК «Сочи» 20 августа 2022: прямая трансляция матча шестого тура РПЛ

ФК «Ростов» - ФК «Сочи» 20 августа 2022. Фото: ФК "Ростов".

22:00 Звучит финальный свисток. Игра заканчивается со счетом 2:2.

21:56 Судья назначает пенальти в ворота сочинцев, но Уткин не смог пустить мяч в ворота, не помогло даже добивание.

21:54 Мелехин получает вторую желтую и покидает поле.

21:53 Комличенко сравнивает счет. 2:2!

21:51 Пять минут добавлено к основному времени матча.

21:50 Очередная рокировка следует у хозяев поля: вместо Осипенко на поле выбегает Егор Голенков.

21:48 Двойная замена у гостей. Бурмистрова меняет Кирилл Ушатов, а вместо Артура Юсупова выходит Амир Батырев.

21:47 "Ростову" удается отыграть один мяч. Гол забивает Мельников. Счет становится 1:2

21:44 Дмитрия Полоза сменил Артем Нтумба.

21:38 Травму получает игрок "Сочи" Ангбан. Он не может продолжать игру и его меняет Кирилл Кравцов.

21:37 Артур Юсупов забивает второй гол в ворота "Ростова". Футболист пробил примерно с 13 метров под дальнюю от себя крестовину.

21:35 Падение сразу двух ростовчан в центре поля, свисток Безбородова молчит, но попутно задевает там снаряд рукой Макарчук.

21:31 Валерий Карпин производит тройную замену. Кирилл Щетинин вместо Миронова, Байрамяна меняет Мельников и вместо Чернова Терентьев.

21:15 С мячом Сарвели, которого откровенно сносит сейчас в районе центрального круга Осипенко и получает желтую карточку.

21:05 Начался второй тайм.

20:49 Арбитр дает свисток на перерыв.

20:45 Судья добавляет три минуты к основному времени тайма.

20:44 Кристиан Нобоа забивает гол! Футболист пробил верхом, в отличие от своего соперника и мяч четко влетает в правую от игрока крестовину. Но Песьяков не сумел угадать направление. Счет становится 0:1 в пользу гостей.

20:42 Судья назначает пенальти! Очень долго пребывал Безбородов у монитора, в итоге усмотрел "игру рукой" со стороны Чернова! Слегка задел он, видимо, снаряд в полёте кистью в верховой борьбе с Мещаниновым.

20:39 В лёгком нокдауне пребывает Николай Комличенко, у Вани Дркушича хлещет кровь из носа...

20:32 Проверяет Безбородов возможную "игру рукой" у Никиты Бурмистрова, но там её и близко не было.

20:30 Хозяева зарабатывают угловой. Чудо спасает гостей от, казалось бы, неминуемого гола!

20:29 Пробил Комличенко с 11-метровой отметки низом под правую от себя стойку, куда как раз и нырнул Адамов. При этом первым касанием отразил он снаряд прямо перед собой, вторым в итоге накрыв сферу всем телом!

20:27 Мещанинов прихватил Комличенко в полёте за футболку и едва не порвал ее и получил за это желтую карточку. Судья назначает пенальти в ворота "Сочи".

20:24 Попадание мяча в плечо Нобоа после прострела Уткина с бровки, ну а вслед за обращением к VAR показывает Безбородов, что пенальти тут и не пахнет.

20:23 Желтую карточку получает Юрганов. Пытаясь поймать мяч на ногу, он наступил на голеностоп Осипенко.

20:04 Едва не открыли счет хозяева поля. Мяч принял Комличенко и пробил в касание метров с семи в направлении левого от себя края рамки "Сочи". Но мяч прошел в нескольких миллиметров от ворот.

20:00 Команды выходят на поле и судья дает сигнал к началу игры.

В Ростове-на-Дону, в субботу, 20 августа, в 20:00 на стадионе "Ростов Арена" встретятся команды "Ростов" и "Сочи". Матч пройдет в рамках шестого тура Мир российской премьер-лиги. В режиме онлайн мы будем рассказывать, что происходит перед игрой и на поле.

Футбольные клубы встречались уже шесть раз. Четыре игры выиграл "Сочи", один раз победил "Ростов" и один матч был сыгран вничью. Сегодняшний мат станет седьмой встречей южных команд.

Букмекеры отдают предпочтение победе "Ростова" в сегодняшнем матче, поскольку подопечные Валерия Карпина пока идут без поражений, а сочинцы проиграли уже дважды. Эксперты считают, что донской клуб имеет шансы забить, если соперник ошибется.

Городские власти рассказали болельщикам, какими маршрутами они смогут доехать до стадиона. А также сообщили, что после окончания матча общественный транспорт будет сосредоточен в центре города и добраться до дома фанаты поэтому смогут без труда.

Составы команд:

ФК "Ростов": Сергей Песьяков, Евгений Чернов, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Виктор Мелёхин, Алексей Миронов, Данил Глебов, Хорен Байрамян, Даниил Уткин, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко. Запасные: Никита Медведев, Михаил Цулая, Денис Терентьев, Андрей Лангович, Данила Прохин, Александр Мухин, Александр Селява, Степан Мельников, Роман Тугарев, Кирилл Щетинин, Егор Голенков, Артем Нтумба. Главный тренер: Валерий Карпин.

ФК "Сочи": Денис Адамов, Игорь Юрганов, Ваня Дркушич, Артем Мещанинов, Артем Макарчук, Викторьен Ангбан, Никита Бурмистров, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Владислав Сарвели, Георгий Мелкадзе. Запасные: Сослан Джанаев, Николай Заболотный, Иван Миладинович, Тимофей Маргасов, Сергей Терехов, Тимофей Шипунов, Амир Батырев, Кирилл Кравцов, Жоаозиньо, Кирилл Ушатов. Главный тренер: Александр Точилин.

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