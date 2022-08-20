Дополнительный график автобусов организуют в день матча ФК "Ростов" - ФК "Сочи". Фото: Иван МАКЕЕВ

В ростовском департаменте транспорта рассказали, как будут ходить автобусы в день матча ФК "Ростов" - ФК "Сочи". Игра состоится на стадионе «Ростов-Арена» в рамках Чемпионата России по футболу 20 августа в 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с этим с 19 до 22 часов организуют дополнительный график работы автобуса № 39, который в это время будет ездить по укороченной схеме - до остановки «Городской пляж».

Добраться до стадиона болельщикам помогут автобусные маршруты № 8, 49, 65а и троллейбусный маршрут № 7. При поездке на них выйти будет необходимо на остановке «Аллея Ростов-Арена». А также автобусом № 75 можно доехать до остановки «Гребной канал», которая тоже находится недалеко от стадиона.

Власти сообщили, что после окончания матча, а именно в 22:30, практически весь общественный транспорт будет сосредоточен в центре города для того, чтобы у болельщиков не возникало трудностей при попытке добраться до дома.

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