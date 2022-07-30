Автобус № 39 изменит свой маршрут в день матча ФК "Ростов" - ФК "Химки". Фото: Иван МАКЕЕВ

Городские власти рассказали ростовчанам, как будет работать общественный транспорт, 31 июля, в день матча ФК «Ростов» - ФК «Химки». Начало игры запланировано на 20:00.

Так, с 19 до 22 часов будет изменен маршрут движения автобусов №39. Они будут ходить по укороченной схеме до остановки "Городской пляж".

Прямо рядом со стадионом также находится остановка общественного транспорта "Аллея Ростов-Арена". До нее можно добраться следующими маршрутами: автобуами № 8, № 49, № 65а и троллейбусом № 7. Кроме того, можно доехать и до остановки "Гребной канал", которая располагается рядом с водноспортивным кластером "Акватория". До нее идет автобус № 75.

- А к 22:30 общественный транспорт будет сосредоточен в центре города для вывоза болельщиков со стадиона по районам города. Будет задействовано дополнительно 51 единица транспорта, - отмечается в сообщении.

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