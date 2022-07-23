На пригородном маршруте до «Меги» начали действовать ростовские льготы

Пассажиры смогут воспользоваться льготами, которые действую в городе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На пригородном маршруте № 163 «Институт сервиса — ТЦ «Мега» с 23 июля начали действовать ростовские льготы. Об этом сообщается на сайте Агентства развития платежных систем.

В АРПС обратилась транспортная компания, обслуживающая маршрут. Перевозчик просил установить городской тариф, который установлен на муниципальных маршрутах. Заявка была удовлетворена.

По данным агентства, при оплате картой «Просто» стоимость проезда составит 29 рублей. По картам пенсионеров, учащихся и родителей инвалидов проехать можно за 14,5 рублей. При расчете банковской картой поездка будет стоить 30 рублей, наличными — 32 рубля.

Напомним, с 25 июля в Ростове изменится схема движения маршрута № 72. Ранее мы писали, как с понедельника будет ходить общественный транспорт.

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