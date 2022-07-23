С 25 июля в Ростове изменится схема движения автобуса № 72

Маршрут изменится с понедельника. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону изменится схема движения автобусного маршрута № 72. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

Общественный транспорт будет ходить по следующей схеме: завод «Эмпилс» – переулок 1-й Машиностроительный – улица Малиновского – улица Еременко – улица Зорге – проспект Коммунистический – улица Тружеников – улица 1-я Краснодарская – улица 3-я Круговая – улица Батуринская –ЖК «Европейский».

Маршрут изменили для улучшения транспортного обслуживания жилищного комплекса «Европейский».

– Данное изменение позволит организовать транспортную связь ЖК «Европейский» и проспекта Коммунистического с улицей Зорге и улицей Ерёменко, – пояснили в мэрии.

Напомним, с 23 июля на участке Южного подъезда к Ростову откроют движение. Реконструкция на развязке на 7-м километре трассы А-135 будет завершена на неделю раньше.

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