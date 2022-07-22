С 23 июля на участке Южного подъезда к Ростову откроют движение

На неделю раньше запланированного срока завершится реконструкция съезда «Батайск-Краснодар». Фото: сайт министерства транспорта Ростовской области.

С 23 июля, на неделю раньше запланированного срока, завершится реконструкция съезда «Батайск-Краснодар» на развязке на 7-м километре трассы А-135 Южный подъезд к Ростову. Благодаря чему он будет открыт для движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Через неделю в составе той же развязки будет закрыт съезд со стороны Краснодара в направлении Батайска, Таганрога и Азова. Временно необходимо будет доехать до новой эстакады на 4-м километре трассы, развернуться на ней и двигаться в сторону Батайска.

При этом направление Батайск-Ростов будет работать в прежнем двухполосном режиме. Как отмечают в Управлении автомобильной дороги, такой порядок сохранится до окончания работ по реконструкции батайской развязки.

- Общая готовность второго этапа реконструкции Южного подъезда к Ростову сейчас составляет порядка 90%, - отмечает начальник отдела капитального строительства ростовского филиала Упрдора Александр Милосердо. - Ключевые работы выходят на финишную прямую, и до осени мы планируем снять основные ограничения движения на участке для обеспечения восьмиполосного движения транспорта.

Напомним, работы на втором этапе реконструкции федеральной трассы А-135 Подъездная автодорога к Ростову от М-4 «Дон» начались в 2019 году и планируются к полному завершению на год раньше срока, уже нынешней осенью. Этот участок станет важной частью Ростовского транспортного кольца.

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