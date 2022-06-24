Участок Южного подъезда к Ростову-на-Дону закроют на реконструкцию

Специалисты будут менять покрытие проезжей части Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области дорогу около 7 км Южного подъезда к Ростову-на-Дону закроют на реконструкцию. Это произойдет уже в ближайшую неделю. Точную дату в Упрдор Москва-Волгоград озвучат немного позже.

- Речь идет о съезде Батайск - Краснодар. Здесь в течение месяца будут менять покрытие проезжей части, электроосвещение, ограждения и знаки. На период работ организуют временное движение через новую разворотную эстакаду на 4-м км трассы, - прокомментировали в дорожном агентстве.

Также, чтобы снизить загруженность трассы из-за ремонта, от эстакады до нового пойменного моста откроют 8 готовых полос.

Добавим, сейчас на Южном подъезде к Ростову ведут второй этап реконструкции. Эти работы выполнили уже на 82%. Капитальное обновление планируют завершить осенью 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области изменится схема движения на М-4 "Дон"

Речь идет о 1087 километре автодороги (подробности)