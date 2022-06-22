В Ростовской области изменится схема движения на М-4 "Дон"

С середины изменится схема движения на участке трассы М-4 "Дон". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области изменится схема движения на участке трассе М-4 "Дон". Речь идет о 1087 километре автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Автодор".

Изменения вступят в силу с 15 июля на участке трассы который пролегает вблизи города Батайска. С середины июля там начнется проведение дорожных работ. Автомобилистам предложили пользоваться развязкой Койсугский – Залесье на 1090-м км М-4 «Дон», в направлении города Аксая. А также есть альтернативный путь по Сальскому кольцу на 1085-м км трассы, если ехать в сторону Краснодара.

- На путепроводе полностью заменят мостовое полотно, деформационные швы, выполнят работы по устройству новой системы водоотведения, восстановлению бетонных поверхностей балок пролетных строений, опор и конусов, - отмечается в сообщении.

Завершить ремонт планируется в третьем квартале 2023 года.

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В Ростовской области трассу М-4 "Дон" продолжают ремонтировать в круглосуточном режиме.

Каждый день там укладывается около десяти тысяч тонн асфальтобетона.