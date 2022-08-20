Футбольные эксперты дали прогнозы на матч "Ростова" против "Сочи". Фото: ФК "Ростов".

Футбольные эксперты проанализировали статистику встреч "Ростова" и "Сочи" и дали прогноз на предстоящую игру. Шансы на победу у команд, по мнению знатоков футбола, практически равные.

Так, ростовчане и сочинцы встречались уже шесть раз. По итогам этих встреч четыре победы у "Сочи", одна - у "Ростова" и один матч был сыгран вничью. В прошлом сезоне желто-синим ни разу не удалось одержать победу над южным клубом. Кроме того, эксперты отметили, что в двух последних домашних матчах против "Сочи" ростовчане не забили ни одного мяча.

В последний раз подопечные Валерия Карпина одерживали победу над сине-белыми в домашнем матче в 2019 году. Но важно отметить, что в нынешнем сезоне "Ростов" еще не потерпел ни одного поражения, а сочинцы очки уже потеряли в двух турах.

Эксперты уверяют, что, если сегодня гости не будут допускать большого количества стандартов у своих ворот, то вряд ли в их ворота залетит много мячей. Ведь за "Ростовом" водится такой грешок, что они не демонстрируют особого мастерства в ходе самой игры, но попадания со стандартных положений у них максимально четкие. Подопечные Валерия Карпина в текущем сезоне смотрятся достаточно дисциплинированно, грубых ошибок почти не допускают. Именно поэтому считается, что шансы у команд примерно равные и все зависит лишь от тактик, выбранных тренерами.

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