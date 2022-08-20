Букмекеры назвали фаворитом предстоящей встречи с "Сочи" донской футбольный клуб. Фото: ФК "Ростов".

В субботу, 20 августа, в 20:00 на стадионе "Ростов-Арена" состоится матч 6-го тура российской Премьер-лиги. «Ростов» будет принимать дома гостей из Сочи. Начало встречи запланировано на 20:00. Букмекеры называют фаворитом предстоящей встречи команду желто-синих. Прошедшие пять игр донской клуб провел без поражений.

Ростовчане сыграли с сочинцами шесть раз. Донской клуб за все время смог обыграть гостей с юга только один раз. Еще один матч окончился ничьей. Остальные четыре раза победу одерживали сочинцы.

По итогам этих матчей семь голов на счету "Ростова", а также игроки заработали один "горчичник" и одно удаление. "Сочи" же забил 18 голов, и на счету его футболистов 12 жёлтых и одна красная карточка.

На сегодняшний день букмекеры считают, что победу в сегодняшнем матче вероятнее всего одержат подопечные Валерия Карпина. Первые пять игр нового сезона команда провела без поражений. Сочинцы же уступили "Спартаку" и "ЦСКА".

Эксперты проанализировали сильные и слабые стороны обеих команд и считают, что «Ростов» может забить, если соперник допустит ошибку.

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У команд равные шансы на победу.