"Драматичным матчем" назвали болельщики противостояние "Ростова" и "Сочи". Фото: ФК "Ростов".

В Ростове ничьей завершился матч шестого тура Мир российской премьер-лиги между "Ростовом" и "Сочи". Под постом с итоговым счетом в официальной группе клуба в соцсети болельщики высказали свое мнение о прошедшей игре.

Фанаты написали, что противостояние выдалось весьма напряженным. Некоторые даже отметили, что матч был драматичным. Но все сошлись в едином мнении о том, что игрокам желто-синих не помешало бы научиться пробивать пенальти.

- Один из самых драматичных матчей Ростова за все время, если не самый, матч который мы запомним надолго, но это футбол. Верим в Ростов, - высказал свое мнение один из болельщиков.

- Кроме Полоза, видимо, никто пенальти бить не умеет, - поделился еще один ростовчанин.

- Я просто в шоке. Не меняйте Полоза до конца матча. А пока я в трауре. Насколько же обидно, вы себе не представляете. Но одно очко это лучше чем ничего, - подытожил другой фанат.

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