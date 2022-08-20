Встречу "Ростова" и "Сочи" рассудит Владислав Безбородов. Фото: ФК "Ростов".

Арбитром на матч шестого тура Мир Российской Премьер лиги ФК "Ростов" - ФК "Сочи" рассудит Владислав Безбородов. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.

Его ассистентами будут Максим Гаврилин и Алексей Ширяев. Резервным судьей был назначен Дмитрий Стрельцов.

- Арбитром VAR стал Василий Казарцев, а AVAR – Игорь Демешко. В качестве инспектора на матч прибудет Андрей Бутенко, - рассказали в клубе.

Делегатом РПЛ будет Александр Сафонов.

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