Гости открыли счет в матче ФК "Ростов" - ФК "Сочи". Фото: ФК "Ростов".

В матче шестого тура Мир российской премьер-лиги ФК "Ростов" - ФК "Сочи" открыл игрок гостей. Мяч влетел в ворота ростовчан на 44 минуте игры. С пенальти пробил Кристиан Нобоа.

Под свист трибун футболист пробивает верхом и мяч четко попадает под правую от игрока крестовину. Сергей Песьяков не смог угадать направление мяча.

Счет становится 0:1 в пользу гостей.

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