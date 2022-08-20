Что произошло после матча «Ростов» — «Сочи» 20 августа 2022. Фото: ФК "Ростов".

В донской столице завершилась игра между ФК «Ростов» и ФК «Сочи». Игра проходила в рамках шестого тура РПЛ. Рассказываем, что произошло после матча ФК «Ростов» - ФК «Сочи» 20 августа 2022.

ХОД ИГРЫ

Игра получилась напряженной. В атаку сначала пошли хозяева поля, но открыть счет они не смогли. Уже к середине первого тайма началось обилие пенальти. В первом случае Комличенко не смог забить мяч в ворота соперника, но следующий пенальти был назначен уже в ворота "Ростова" и Кристиан Нобоа успешно реализовал его. Первый тайм закончился со счетом 0:1 в пользу сочинцев.

Второй тайм получился еще более активным. Отставание в счете увеличил Юсупов, забив второй мяч в ворота Песьякова. Кроме того, вторая часть игры была насыщена заменами и желтыми карточками. На 83 минуте матча желто-синие смогли отыграть одно очко. Гол забил Мельников, а затем счет сравнял форвард "Ростова" Николай Комличенко. У донского клуба был шанс вырвать победу в добавочное время, но Данил Уткин не смог реализовать пенальти.

ЧТО ДУМАЮТ БОЛЕЛЬЩИКИ

Фанаты написали, что противостояние было крайне напряженным. Некоторые даже назвали матч драматичным. Но все сошлись в одном мнении о том, что игрокам "Ростова" стоит научиться пробивать пенальти.

- Один из самых драматичных матчей Ростова за все время, если не самый, матч который мы запомним надолго, но это футбол. Верим в Ростов, - высказал свое мнение один из болельщиков.

- Кроме Полоза, видимо, никто пенальти бить не умеет, - поделился еще один ростовчанин.

- Я просто в шоке. Не меняйте Полоза до конца матча. А пока я в трауре. Насколько же обидно, вы себе не представляете. Но одно очко это лучше чем ничего, - подытожил другой фанат.

ЧТО ГОВОРИТ ТРЕНЕР

Наставник ростовчан отметил, что команда стала неправильно играть, футболисты постоянно находились в спешке, пропускали мячи. Но тем не менее, Валерий Карпин нашел и положительные стороны игры своих подопечных в прошедшем матче. Он сказал, что ребята до последнего верили в победу и только поэтому смогли отыграться.

- Что произошло? Неправильно стали играть. Хотели отыграться быстрее, спешили. Спешка к хорошему не приводит, поэтому пропускали. Это хороший опыт. Что случилось, то случилось. Счет на табло сыграл злую шутку во втором тайме. Жалко пенальти незабитого в конце игры, - рассказал Валерий Карпин.

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