"Ростову" так и не удалось забить гол. Фото: ФК "Ростов".

28 августа на «Ростов Арене» прошел матч «Ростов» - ЦСКА. Игра 7 тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 0:0. Гости и хозяева за всю игру так и не смогли забить хотя бы один мяч.

КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА

Команды сегодня показали довольно осторожную игру. Несмотря на наличие голевых моментов и активные передвижения на поле, в целом первый тайм прошел достаточно спокойно. Лишь на последних минутах армейцы устроили интенсивную атаку, но пробить ворота соперников не удалось. Тщетно пытался забить ростовчанам Обляков. После этого на перерыв футболисты ушли при счете 0:0.

Во втором тайме матч оказался более активным, но без ожидаемых достижений. Также были голевые моменты, однако противостояние в итоге не принесло результатов. Ростовчане тщетно пытались забить в течение всего периода. Наибольшее оживление наблюдалось именно на последних минутах, но вырвать победу так никому и не удалось.

ЧТО ДУМАЮТ БОЛЕЛЬЩИКИ

Болельщики итогом матча оказались разочарованы, но в итоге в социальных сетях отметили, что «это была достойная ничья», а футболисты прикладывали все усилия для того, чтобы одержать победу. Правда некоторые все же добавили, что это был самый «несмотрибельный» матч за последнее время.

При этом донские любители футбола похвалили мастерство вратаря Песьякова, который безошибочно ловил или отбивал даже сложные мячи.

- Несмотря на ничью, мне понравилась игра «Ростова». Это был комбинационный футбол, лучше держался мяч, не уступали сопернику в качестве. Жаль, что не забили, - написал один из болельщиков.

- Очень прагматичная ничья в исполнении команд. Мы не проигрываем и это хорошо. Временами кажется, что способны на большее, но катастрофически слабо реализуем свои моменты. Песьяков был сегодня надежен, по второму тайму Уткин явно активизировался. Чернова особо не увидел, где его фланговая игра? Очень не хватало. Не хочу называть матч скучным, скорее, это сверхтяжелая работа при минимуме творчества, - отметил еще один участник обсуждения.

Многие поблагодарили футболистов и пожелали им ярко сыграть в следующем матче.

ПЛАНЫ ФК «РОСТОВ»

31 августа ФК «Ростов» проведет с «Динамо» матч 1 тура Кубка России. Эта встреча состоится на стадионе «Ростов Арена». Начнется игра в 21 час по московскому времени.

5 сентября донской клуб проведет игру восьмого тура Российской Премьер-Лиги. На этот раз ростовчане будут играть на выезде с «Торпедо». Футбольная баталия пройдет на стадионе «Арена Химки», начало - в 20.00 по московскому времени.

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