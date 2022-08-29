Появились подробности ДТП в Ростовской области с иномаркой, в которой находились четыре подростка

Пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на автодороге Гуково — Углеродовский 28 августа перевернулась иномарка, в которой находились четыре подростка. По предварительным данным, дети поймали попутку, а через полкилометра попали в ДТП.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

В тот вечер четыре мальчика-подростка стояли возле остановки и «голосовали». По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», ребята собирались на местный карьер купаться, а пешком идти до него слишком далеко. Подбросить их решила 47-летняя женщина на «Хендай Акцент», которая в этом момент как раз проезжала мимо.

По данным донской Госавтоинспекции, водитель выбрала небезопасную скорость движения и не справилась с управлением. Почти через 500 м машина наехала на обочину и опрокинулась. Точная причина происшествия будет известна после экспертизы.

В результате аварии водитель и один из несовершеннолетних пассажиров скончались на месте. Еще двое подростков получили травмы.

ДВОЕ ДО СИХ ПОР В БОЛЬНИЦЕ

По словам знакомой подростков, двое пострадавших все еще находятся в больнице. Их жизни ничто не угрожает, состояние стабильное.

— Лежат в травматологическом отделении. У обоих травмы головы, одному наложили лонгет, — рассказала собеседница.

30 августа в Гукове пройдет прощание с их погибшим другом — 15-летним школьником. Внезапная смерть ребенка стало ударом для его семьи.

— Он был очень добрым и отзывчивым мальчиком. Очень веселым, всегда улыбался. У меня нет слов. Мы просто не можем в этом поверить, — поделилась родственница погибшего.

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